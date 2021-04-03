حكيم: جالي كورونا وكنت بتعامل مع الناس عادي

حل المطرب الشعبي حكيم ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة أون .





وفي تصريح صادم قال: "أصيبت بفيروس كورونا مرتين، المرة الأولى العام الماضى ولم أكن أعرف أنى مصاب بالفيروس وقتها وكنت أتعامل مع كل الناس بشكل طبيعى فكنت أعتقد أنه دور برد عادى".





كما كشف حكيم العديد من المعلومات عن حياته الشخصية، موضحا أنه من مواليد 6 أكتوبر 1962، أي أن عمره تجاوز 58 عاما، ودرس في طفولته في مدرسة الراهبات بمغاغة. كما أن لديه 6 أشقاء هو أصغرهم.





وعن الاختلاف في طريقة تربيته لأولاده وتربية والده له، قال إن والده كان "عمدة" وصارما في تربيته، مضيفا: "مفيش حاجة مختلفة، أنا ماشي معاهم زي ما كان أبويا ماشي معايا".





من جهة أخرى، تحدث حكيم عن الأغنيات التي كُتبت له لكنه رفضها، وحققت نجاحا كبيرا مع نجوم آخرين، مثل أغنية "كلام الناس" للمطرب جورج وسوف، موضحا أنها كتبت من أجله، لكنه رفض تقديم هذا اللون الغنائي وقتها، قائلا: "كانت معمولة ليا أنا، لكن رفضتها لأن مكنتش حاطط في دماغي إني أقدم اللون ده وقتها، كنت ساعتها بأسس في لون معين عايزين نخرج بيه.. وندمت ندما شديدا لاحقا إني معملتهاش".





وأشار أيضا إلى أغنية "اديني قلبك" للمطرب عبد الباسط حمودة، موضحا أنها كتبت له كذلك وعرضت عليه قبل 27 عاما، لكنه رفضها بسبب تأثير بعض المحيطين به، قائلا: "الغنوة دي حلوة جدا.. كانت معمولة ليا أنا وما اخدتهاش بسبب ناس وقفوا نفسي منها وقالوا لي وحشة، بس مين عارف يمكن مكنتش هتنجح معايا زي ما نجحت مع عبد الباسط".