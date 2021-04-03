غلق بعض المحاور.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم السبت

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد، اليوم السبت، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث تشهد جميع الطرق سيولة مرورية.





وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم السبت هادئة، وذلك يرجع إلى أن اليوم إجازة أسبوعية،ويشهد طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر بعض الزحام لبضع ساعات





وقالت رحمة خالد، إن هناك بعض المواطنين تسير بسرعات عالية، وتتسبب فى حوادث، على الطرق ولذلك نطالب الجميع بتوخى الحذر.





وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت بعض الطرق اليوم، وذلك بمناسبة الاحتفال العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية.





وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.