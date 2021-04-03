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مؤلف موسيقى فيلم «تعالوا مصر»: أخدنا شهرًا ونص لتحديدها لتتماشى مع نقل المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 10:34 م
الموسيقار هشام خرما،
الموسيقار هشام خرما، المؤلف الموسيقي لفيلم "تعالوا مصر"
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ندى رأفت
أكد الموسيقار هشام خرما، المؤلف الموسيقي لفيلم "تعالوا مصر"، أن الموسيقى أصبحت جزءا للتعبير عن التاريخ، وعشنا تحديا لإيصال تاريخنا في آلة أصوات عصرية لتتماشي مع موكب المومياوات الملكية، قائلا "أخدنا شهر ونص لتحديد العمل والموسيقى به". 

 وأضاف "خرما"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تاريخنا واستكشافاتنا الأثرية وحرية الأديان كانت إلهاما لي في اختيار الموسيقى الخاصة بفيلم "تعالوا مصر"، مشددًا على أن العمل به بصمة وفخر كبير بالملوك وبالمشاركة في العمل. 

وتابع، أن قد تم عرض فيلم "تعالوا مصر" في احتفالية نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة اليوم، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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