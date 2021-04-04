تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس في قرية حارس بـ البحيرة

صلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية القداس الإلهي، السبت، بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية حارس مركز ابو المطامير، وقبله دشن نيافته مذابح الكنيسة.





وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والشهيد مار جرجس، ومذبح آخر علوي على اسم السيدة العذراء، ومذبح ثالث على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، وخلال القداس رسم نيافته ٥٩ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).





شاركالأنبا باخوميوس في صلوات التدشين والرسامة أصحاب النيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.





كانت الأمهات الراهبات والأخوات طالبات الرهبنة بدير الشهيد مار جرجس للراهبات بسيدى كرير، قد تلقين لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد.





يأتي تطعيم الراهبات الذى تم اليوم في إطار التعاون بين بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية ومديرية الشؤون الصحية هناك، حيث استقبل القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بها، والأم أثناسيا رئيسة الدير، الفريق الطبي الذي ذهب إلى الدير لتطعيم راهباته بالجرعة الأولى اللقاح ضد "كورونا"، على أن تتلقين الجرعة الثانية منه بعد ثلاثة أسابيع.





من ناحية أخرى، صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين بأمستردام، وعقب صلاة الصلح أتم طقس رسامة شمامسة جدد في درجة إبصالتس «مرتل» .





كما تم منح مجموعة من الإبصالتسيين رتبة أغنسطس "القاري"، وتمت الصلوات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





في سياق آخر، قدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.





وقال الأنبا إرميا - في تصريح له - تابعت بكل فخر واعتزاز كمصري افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وموكب نقل الملوك والملكات المصريين من المتحف المصري بالتحرير إلى الفسطاط.





وتابع قائلا، إن مصر بلد قديم قدم التاريخ، بلد استطاع أن يرسم الخطوات الأولى للعالم في طريق الحضارات. فهنا على ضفتي النيل الخالد نهر النيل تكون أول مجتمع عظيم مؤلف من عدة ملايين يحكمهم ملك واحد وفي أيديهم كل الأسس اللازمة للحضارة .





وأضاف أنه في القرون التي تقع ما بين ٥٠٠٠ ل ٣٥٠٠ سنة قبل الميلاد قامت أول دولة متحضرة كبيرة، واليوم يستكمل الشعب المصري الأصيل بقيادة زعيمه ورئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة الأجداد، فمصر أرض الحكمة وبلد الجمال فهي كجنة الرب. حفظ الله مصر وشعبها وقادتها من كل شر ومن كل سوء."



