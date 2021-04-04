لحم غزال.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وأحداث الحلقة الأولى

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق فى السباق الرمضاني 2021 بـ مسلسل لحم غزال.









وتوجهت النجمة المصرية غادة عبد الرازق إلى لبنان لاستكمال تصوير المسلسل.









وتدور أحداث المسلسل فى إطار شعبى ملحمى وتم تغيير الاسم من "دم غزال" إلى "لحم غزال".













قصة مسلسل لحم غزال

تدور أحداث مسلسل "لحم غزال" فى اطار درامي شعبي، وتجسد غادة عبد الرازق سيدة تدعى سلطانة وهي شخصية تعمل في شارع المعز برفقة أشقائها، بإدارة متاجر كبدة ورثتها عن أبوها الحاج جابر، غير أنها عاجلا ما تقع في الحب.









وتبدأ الحلقات بإجراء الإعلامي عمرو الليثي حديثا مع سلطانة بمثابها شخصية هامة في شارع المعز وفي حياة أشقائها الذين ضحت بمشوارها التعليمي من أجلهم، لتفاجأ سلطانة بأن مستأجري الدور السفلي في بيتها قاموا بأعمال نبش عميقة ببيتها بحثًا عن الآثار ومن ثم تبدأ أحداث المسلسل.













تتر مسلسل لحم غزال

أكيدا لانفراد "صدى البلد"، أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع النجمه شيرين عبد الوهاب في غناء تتر مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.



وكتب رحيم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله.. انتهينا اليوم من تسجيل تتر مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبد الرازق بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب".



ورغم قيام المطربة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية بنفي تعاقدها على أي عمل فني في رمضان المقبل، إلا أن "صدى البلد" أكد أن التعاقد تم بالفعل بين شيرين والجهة المنتجة لغناء تتر "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.













أبطال مسلسل لحم غزال



مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.









وانضم مؤخرا إلى الفريق محمد شاهين بعد أن تألق بدوره في حدوتة ضي القمر، والتي تم عرضها ضمن مسلسل إلا أنا، وشارك في بطولتها محمد علاء، كندة علوش، وآخرين، وحققت الحدوتة نجاحا كبيرا، كما أنه ينتظر حاليا عرض فيلم 30 مارس، الذي يشارك من خلاله كضيف شرف، ويقوم ببطولته دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي.







موعد عرض مسلسل لحم غزال



طرحت قناة MBC مصر قبل أيام البرومو الدعائي لمسلسل "لحم غزال" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2021، ومن المقرر أن يعرض على قناة mbc وام بي سي مصر، وسوف نوافيكم بمواعيد العرض خلال الأيام القليلة المقبلة.









وظهر من خلال التتر الإثارة والتشويق يسيطران على البرومو، و تنفذ غادة عبد الرازق جريمة قتل خلال الأحداث وتجمع غادة عبد الرازق علاقة حب مع شريف سلامة.



يعترض أحمد خليل على زواج شريف سلامة وغادة عبد الرازق، و صراع بين غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل، وتحاول غادة عبد الرازق الهروب ممن يطاردونها بسبب جريمة القتل التي نفذتها، وتظهر وفاء عامر في مشهد واحد خلال البرومو.

















تشارك الفنانة غادة عبد الرازق فى السباق الرمضاني 2021 بـ مسلسل لحم غزال.









وتوجهت النجمة المصرية غادة عبد الرازق إلى لبنان لاستكمال تصوير المسلسل.









وتدور أحداث المسلسل فى إطار شعبى ملحمى وتم تغيير الاسم من "دم غزال" إلى "لحم غزال".













قصة مسلسل لحم غزال

تدور أحداث مسلسل "لحم غزال" فى اطار درامي شعبي، وتجسد غادة عبد الرازق سيدة تدعى سلطانة وهي شخصية تعمل في شارع المعز برفقة أشقائها، بإدارة متاجر كبدة ورثتها عن أبوها الحاج جابر، غير أنها عاجلا ما تقع في الحب.









وتبدأ الحلقات بإجراء الإعلامي عمرو الليثي حديثا مع سلطانة بمثابها شخصية هامة في شارع المعز وفي حياة أشقائها الذين ضحت بمشوارها التعليمي من أجلهم، لتفاجأ سلطانة بأن مستأجري الدور السفلي في بيتها قاموا بأعمال نبش عميقة ببيتها بحثًا عن الآثار ومن ثم تبدأ أحداث المسلسل.













تتر مسلسل لحم غزال

أكيدا لانفراد "صدى البلد"، أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع النجمه شيرين عبد الوهاب في غناء تتر مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.



وكتب رحيم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله.. انتهينا اليوم من تسجيل تتر مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبد الرازق بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب".



ورغم قيام المطربة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية بنفي تعاقدها على أي عمل فني في رمضان المقبل، إلا أن "صدى البلد" أكد أن التعاقد تم بالفعل بين شيرين والجهة المنتجة لغناء تتر "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.













أبطال مسلسل لحم غزال



مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول.





من تأليف إياد عبد المجيد الذي تساند مع النجمة غادة عبد الرازق. وتلك هي السنة الثانية حتى الآن مسلسل سلطانة المعز. ويخرجها محمد أسامة للمرة الأولى مع غادة عبد الرازق التعاون الفني.





وكان قد انضم مؤخرا إلى فريق محمد شاهين مؤخرا بعد أن تألق بدوره في حدوتة ضي القمر، والتي تم عرضها ضمن مسلسل إلا أنا، وشارك في بطولتها محمد علاء، كندة علوش، وآخرين، وحققت الحدوتة نجاحا كبيرا، كما أنه ينتظر حاليا عرض فيلم 30 مارس، الذي يشارك من خلاله كضيف شرف، ويقوم ببطولته دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي.







موعد عرض مسلسل لحم غزال



طرحت قناة MBC مصر قبل أيام البرومو الدعائي لمسلسل "لحم غزال" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2021، ومن المقرر أن يعرض على قناة mbc وام بي سي مصر، وسوف نوافيكم بمواعيد العرض خلال الأيام القليلة المقبلة.









وظهر من خلال التتر الإثارة والتشويق يسيطران على البرومو، و تنفذ غادة عبد الرازق جريمة قتل خلال الأحداث وتجمع غادة عبد الرازق علاقة حب مع شريف سلامة.



يعترض أحمد خليل على زواج شريف سلامة وغادة عبد الرازق، و صراع بين غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل، وتحاول غادة عبد الرازق الهروب ممن يطاردونها بسبب جريمة القتل التي نفذتها، وتظهر وفاء عامر في مشهد واحد خلال البرومو.















