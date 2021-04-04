بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.. مصر الجديدة للإسكان تطرح 500 فدان بمدينة نيوهليوبوليس للتطوير
كشف تامر ناصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير،التابعة للقابضة للتشييد،إحدى شركات قطاع الأعمال عن طرح تنمية نحو 500 فدان بمدينة نيو هليوبوليس بالقاهرة الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال يونيو القادم.
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وأضاف ناصر خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأحد، أن مساحة 500 فدان المقرر طرحها للتنمية بنظام الشراكة في مدينة نيوهليوبوليس ستضم قطعة أو قطعتين وفقا لآلية اختيار هذه الأراضي و ستشمل أعمال التطوير العمل على ترفيقها بالكامل.
وقال ناصر ، إن مدينة نيو هليوبوليس تتضمن 3500 فدان لم يتم استغلالها بعد حتى الآن، ومن المخطط أن يتم إعداد آلية حول استغلال قطع الأراضى بمحفظة الشركة بما يعد مرتكزا رئيسى لزيادة إيرادات الشركة، حيث يتم توجيه كافة الايرادات المحققة عن بيع الأراضى أو تنميتها لصالح استكمال مشروعات التنمية والمرافق بأراضى الشركة.
ونوه ناصر،بأنه فور الانتهاء من إعداد المخطط العام للمشروع سيتم الإعداد والتجهيز للطرح في يونيو المقبل.
وتخطط شركة مصر الجديدة للقيام بإجراء مراجعة شاملة لمختلف المبانى والمشروعات التى تم تنميتها فى مدينة نيوهليوبوليس والتأكد من التزامها بالشروط البنائية والتعاقدية والعمل على تصحيح أوضاعها مع التنسيق لتتوافق مع كل من مظهر وجوهر التطوير المستهدف بالمخطط الجديد وجار العمل على هذه الخطة بالتوازى مع المخطط العام للشركة .