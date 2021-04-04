يصارع الموت.. تفاصيل إصابة مغني راب عالمى بأزمة قلبية

يصارع مغني الراب الأمريكي دي إم إكس، الموت في إحدى مستشفيات نيويورك، بعد إصابته بأزمة قلبية في منزله مساء الجمعة الماضي، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، على حد وصف محاميه الخاص.





وقال موراي ريتشمان لشبكة CNN، إن موكله وصديقه القديم نقل في سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي، ويتلقى دعما طبيا لمساعدته في البقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى Hk سبب النوبة القلبية مازال مجهولا حتى الآن.





دي إم إكس، واسمه الحقيقي إيرل سيمونز كان مسيطرا على موسيقى الراب وأشهر من قدمها في أواخر التسعينات، واحتلت 5 ألبومات له في بداية مشواره المرتبة الأولى على قوائم بيلبورد.





وظهر دي إم إكس الذي يبلغ منا لعمر 50 عاما، في عدد من الأفلام بهوليوود، لكن مسار حياته تحول تماما، وقضى عاما خلف القضبان بتهمة الاحتيال الضريبي، وتم إطلاق سراحه من السجن في يناير 2019.





المحامي الذي تربطه علاقة بمغني الراب تعود إلى 25 عاما ماضية، رفض الإفصاح عن تشخيص الأطباء لحالة موكله، مؤكدا على أنه يتواصل مع العائلة بشكل مستمر لمعرفة تطورات الحالة.





