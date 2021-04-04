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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق وبحوزته مواد مخدرة بالمنصورة

كلبش
كلبش

تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط سائق ،وبحوزته كمية من الهيروين والحشيش قبل قيامه بترويجها علي عملائه بالمنصورة .


وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة ثان المنصورة و المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " يتضمن  ضبط المدعو "عبدالله. ال. ع. م" ۲۱ عاما ،سائق ، ومقيم منطقة " كفر البدماص " دائرة القسم حال تواجده بشارع " عبده معروف " دائرة القسم وبحوزته عدد (  ٤ لفافات لجوهر الهيروين المخدر ، ۱۰ لفافات لجوهر الحشيش المخدر ، آلة حادة " كتر " ، هاتف محمول ، مبلغ مالي ٤٥٩ جنيها ) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار و قيد المحضر برقم ٣٥٥٣ / ٦١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم ثان المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة .

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