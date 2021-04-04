ضبط سائق وبحوزته مواد مخدرة بالمنصورة

تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط سائق ،وبحوزته كمية من الهيروين والحشيش قبل قيامه بترويجها علي عملائه بالمنصورة .









وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة ثان المنصورة و المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " يتضمن ضبط المدعو "عبدالله. ال. ع. م" ۲۱ عاما ،سائق ، ومقيم منطقة " كفر البدماص " دائرة القسم حال تواجده بشارع " عبده معروف " دائرة القسم وبحوزته عدد ( ٤ لفافات لجوهر الهيروين المخدر ، ۱۰ لفافات لجوهر الحشيش المخدر ، آلة حادة " كتر " ، هاتف محمول ، مبلغ مالي ٤٥٩ جنيها ) .



