ضبط سائق وبحوزته مواد مخدرة بالمنصورة
تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط سائق ،وبحوزته كمية من الهيروين والحشيش قبل قيامه بترويجها علي عملائه بالمنصورة .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة ثان المنصورة و المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " يتضمن ضبط المدعو "عبدالله. ال. ع. م" ۲۱ عاما ،سائق ، ومقيم منطقة " كفر البدماص " دائرة القسم حال تواجده بشارع " عبده معروف " دائرة القسم وبحوزته عدد ( ٤ لفافات لجوهر الهيروين المخدر ، ۱۰ لفافات لجوهر الحشيش المخدر ، آلة حادة " كتر " ، هاتف محمول ، مبلغ مالي ٤٥٩ جنيها ) .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار و قيد المحضر برقم ٣٥٥٣ / ٦١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم ثان المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة .