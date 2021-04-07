منتدى أوسكار الرائدات يكرم  الإماراتية  شهناز البستكي

بحضور نجوم الفن والمجتمع والإعلام وسيدات الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كرم منتدى أوسكار الرائدات، الإمارتية شهناز عبد الرزاق البستكي وذلك لاثرائها الحياة الثقافية والفكرية في الوطن العربي من خلال مؤلفاتها الشعرية ومن كتاب اثراء الذات فضلا عن كتاباتها في العديد من الصحف الاماراتية والمصرية والعربية مقالات هادفة تحث المجتمع العربي علي الغوص في أعماق الثقافة والنهل من منابعها الغزيرة لما لها تأثير قوي وفعال في بناء الإنسان والمجتمع وكذلك كونها اول رئيس مجلس ادارة جمعية اثراء الذات للثقافة التي اسساتها بمصر بهدف دعم المبتكرين في كافة المجالات الثقافية والعلمية ودعم الموهوبين.

وأكدت الكاتبة شهناز عبد الرزاق البستكي، أن تكريمها من قبل إدارة المهرجان تكليف وتشريف علي مواصلة العمل علي تنمية الذات واثراء الحياة الفكرية والثقافية في الوطن العربي موضحا بأنها رئيس جمعية أثراء الذات للثقافة التي من خلالها اهتمت برعاية الموهوبين في كافة المجالات سواء ثقافية علمية فضلا عن دعم المواهبين في كافة المجالات

واشارت إلى أنها بصدد استكمال مشوارها في دعم الموهوبين بعد مرور جائحة كورونا لدعم الموهوبين وتنمية الثقافة واثراء الحياة الثقافية في المجتمع العربي .

ووجهت الشكر لإدارة المهرجان والقائمين لتكريم الرائدات سواء الثقافة أو الفن أو السياسة أو الادب، كما أشادت بالحفل الرائع لنقل المومياوات الملكية الذي أبهر العالم، مؤكدة أنه حدث تاريخي لن يتكرر، وسوف يساهم كثيرا في تنشيط قطاع السياحة وعودة الأفواج السياحية لمصر .

وقالت:إن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت، بشكل كبير في مواجهة الجائحة وحصارها مما أدي إلي عدم دخول مصر في المرحلة الثلاثة مثل باقي الدول وأشادت بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاحية مؤكدة أنها ساهمت بشكل قوي وفعال في دعم الاقتصاد المصري مما جعل مصر قبلة الاستثمار الخارجي والمحلي والعالمي من خلال شبكة المشروعات العملاقة التي تسير بشكل متوازي سواء بناء المدن أو شبكة الطرق أو القضاء علي العشوائيات .

WhatsApp Image 2021-04-07 at 21.41.47