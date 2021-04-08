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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 86 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ارتياحه للتصريحات التي صدرت مؤخراً عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تضمنت تأكيداً على الالتزام بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تضييق على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً، كان خطأ كبيراً إذ استبعد الشريك الأساسي في العملية السلمية، وأن الإدارة الأمريكية تُصحح هذا الخطأ.

واعتبر أبو الغيط أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك التي يتم توجيهها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يُمثل خطوة إيجابية وتعكس نوايا جيدة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكداً أنه من المهم العمل بسرعة خلال الفترة القادمة على إطلاق عملية سلمية جادة، ولها مرجعية واضحة وافق زمني معلوم من أجل تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.

فلسطين إسرائيل الاحتلال الأقصى بايدن

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