برلمانى: ننتظر أن يحقق مشروع قانون الإيجار القديم العدالة للمالك والمستأجر

قال النائب عاطف مغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا ننتظر إصدار مشروع قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان، بحيث يحقق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر ، على ان يحصل المالك على عائد مرضى من المستأجر.

وأشار مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تحريك قيمة العين المؤجرة “المسكن” ، يجب ان يتناسب مع مستوى المكان نفسه الذى يتواجد فيه هذا المسكن.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا ننتظر ان يحقق مشروع قانون الإيجار القديم عند مناقشته داخل البرلمان العدالة للمالك والمستأجر ، بحيث لايظلم المالك المستأجر.

وكان قد وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون أحكام القطن.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.