شروط اعتماد المعاهد الأزهرية من ضمان جودة التعليم وعددها.. تعرف عليها

بلغ عدد المعاهد الأزهرية، المتقدمة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هذا العام، 204 معهد أزهري.

ويشترط في اعتماد المعاهد الأزهرية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، أن يتم تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقًا لخطة سنوية.

كما ينبغي الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، ويتم ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي.

كما يشترط تجهيز حجرات الدراسة والملاعب الرياضية، والاهتمام بالفاعلية التعليمية، وتشكيل فرق العمل وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة، ويتم في ضوء الخطط المعتمدة تقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد من خلال برامج الدعم الفني النظرية، والعملية، من خلال التدريب المستمر علي التعلم النشط، وصولًا إلى إعداد ملف التقدم الذي يتم تقديمه للهيئة، مع طلب التقدم والرسوم المقررة.

بدوره، زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري نائبة عن الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، معهد روضة حلوان الكويتي النموذجي.



وقبلت مؤسسة الأزهر الشريف التحدي في ظل فيروس كورونا المستجد وقدمت هذا العام أكبر عدد معاهد أزهرية في عام واحد منذ إنشاء الجودة بالأزهر حتى تاريخه، كما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه يتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية مع جميع العاملين والمتعلمين وفرق المراجعة المكلفة من هيئة الجودة لضمان تحقيق أقصى درجة أمان ممكنة.

كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد زيارة المعاهد الأزهرية التي يتم تحقيق زيارة الاعتماد لها اليوم حيث تمت زيارة ٣٠ معهدًا بمرحلة رياض الأطفال، و48 معهدًا بالمراحل المختلفة (الابتدائية /الإعدادية / الثانوية) بالفصل الدراسي الأول، وسيتم بإذن الله زيارة 127 معهدًا بالمراحل المختلفة (الابتدائية /الإعدادية / الثانوية) بداية من يوم السبت القادم الموافق ١٠ أبريل.

وفي ديسمبر من العام الماضي، حصل 127 معهدًا أزهريًّا على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بنسبة بلغت 95%، حيث تقدم 134 معهدًا أزهريًّا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020م، وتم اعتماد 127 معهدًا أزهريًّا منها.

وحصلت 7 معاهد فقط على قرار إعادة تقييم، ولم يحصل أي معهد من بين إجمالي المعاهد الأزهرية المُتقدمة على قرار عدم اعتماد، وأشار الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد إلى الدعم الكامل الذي تحصل عليه معاهد الأزهر الشريف من قيادات الأزهر.

ولفت عباس إلى حصول عدد 20 منطقة أزهرية على نسبة اعتماد 100% وهي مناطق: (القاهرة – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية – مطروح – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – أسوان – شمال سيناء).

من جانبه أشار مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد إلى أن أكبر منطقة في عدد المعاهد المتقدمة هي منطقة الدقهلية الأزهرية، حيث حصل عدد 18معهدًا من بين المعاهد المتقدمة، والبالغ عددها20 معهدًا على الاعتماد بنسبة اعتماد 90 %، يليها منطقة البحيرة الأزهرية؛ حيث حصل عدد 13 معهدًا من بين المعاهد المتقدمة والبالغ عددها 14 معهدًا على الاعتماد بنسبة اعتماد 93%.



وأفاد مدير عام جودة التعليم أن هذه المعاهد تمت زيارتها في الفصل الدراسي الأول للعام 2019/2020م، كما تمت زيارة بعض المعاهد خلال شهر نوفمبر 2020م وبداية شهر ديسمبر الجاري.