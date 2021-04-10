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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات تأهيلية لـ ناصر ماهر بـ الأهلي

صدى البلد

 

اكتفي ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتأهيل، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة اليوم السبت.
وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن ناصر ماهر، يعاني من نزلة برد تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.
وأضاف أن «ماهر» يخوض تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم» قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب بعدما تواجد اليوم، وخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني أمس، بهدف مقابل لاشيء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر.

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