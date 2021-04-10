حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وقالت الدار في فتواها، إنه يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك أثْوَب لها وأعظم أجرًا.

وتواصل وزارة الأوقاف اليوم السبت حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المعظم ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكد قيادات الوزارة أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها كالقيام على بنائها وتشييدها ، قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) ، وأن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ومواصلة تعقيم المساجد وتطهيرها خلال شهر رمضان الكريم ، داعين الله (عز وجل) بأن يعجل برفع البلاء عن البلاد ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك ، وتنفيذًا لتعليمات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا ، والحفاظ على النفس البشرية .

