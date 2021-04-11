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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام عنان يناشد المواطنين عدم التكاسل عن أخذ لقاح كورونا لهذا السبب

أرقام الإصابات من
أرقام الإصابات من فيروس كورونا بدأت ترتفع من جديد فى مصر

قال الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا ظهرت فى عدة بلدان وانتهت، لافتاً إلى أننا في الشرق الأوسط بدأنا فيها .

وأضاف "عنان" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع علي فضائية اكسترا نيوز ، أن الترتيب الزمني للعالم مختلف فى موجات فيروس كورونا .

وأشار أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن أرقام الإصابات بدأت ترتفع من جديد فى مصر، لافتًا إلى أننا حالياً دخلنا فى حوالى 800 إصابة ونتمنى إلا نعود لمعدلات إصابة الموجة الأولى.

وتابع أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن البلاد التى بدأت فى أخذ اللقاح واجهت الموجة الثالثة بقوة ونجحت موضحاً أن الوفيات لديها انخفضت للغاية .

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة  ، أننا نتمنى أن يأخذ أكبر قدر من المصريين التطعيمات قبل الوصول للذروة الثانية، وحتى تقل الوفيات لابد من عدم الكسل عن أخذ اللقاح، وعدم السير وراء الإشاعات من خطر اللقاح .

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إسلام عنان يناشد المواطنين عدم التكاسل عن أخذ لقاح كورونا لهذا السبب

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