حظك لهذا اليوم.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟
كيف سيكون حظك لهذااليوم ؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم 12 أبريل ما يخبئه لك برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى
برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر اعدك اليوم أن تستمع لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في برجك يعملان لصالحك ويمدانك بالنشاط وبالثقة في النفس.
برج الثور:
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك ولا تعلن خططك.
عاطفيا وصحيا: القمر الجديد في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ
برج الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.
برج السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لفترة.
عاطفيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع الأحباب أو شركاء الحياة.
برج الاسد:
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.
مهنيا: الفلك يدعمك اليوم ومن المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة
برج العذراء:
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: اليوم تحسن التصرف والتخطيط أمام أي خيارات مهنية أو مالية.. تبحث جيدا وتحسن القرار.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب، وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: حاول أن تكون مرنا ومتسامحا وتحكّم في عصبيتك مع من تحب أو مع شركاء الحياة.
مهنيا وصحيا: عليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على كل شيء ومع ذلك انتبه لحقوقك ولتوقيع الأوراق واعط عناية خاصة لصحتك.
برج العقرب:
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: حاول أن تكون مرنا ومتسامحا وتحكّم في عصبيتك مع من تحب أو مع شركاء الحياة.
مهنيا وصحيا: عليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على كل شيء ومع ذلك انتبه لحقوقك ولتوقيع الأوراق واعط عناية خاصة لصحتك.
برج القوس:
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: تستطيع أن تتعامل مع المشاكل بموضوعية.
مهنيا وصحيا: الشمس والقمر الجديد في منزل العمل يدفعانك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة، وتبدو اليوم نشيطا.
برج الجدي:
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: عليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للأخطاء وسوء التعبير، ولتعطِ انتباها أيضا لصحتك.
برج الدلو:
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: يساعدك اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات وتستطيع أن تتكيّف مع المستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك، وقد تعدك الأفلاك بأوقات حلوة.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تميل للتشتت ومن المهم أن تراجع جيدا أقوالك.
مهنيا وماليا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا وحذرا إذا أردت أن تتخذ قرارات مناسبة