حظك لهذا اليوم.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟

كيف سيكون حظك لهذااليوم ؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم 12 أبريل ما يخبئه لك برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: القمر اعدك اليوم أن تستمع لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في برجك يعملان لصالحك ويمدانك بالنشاط وبالثقة في النفس.

برج الثور:

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك ولا تعلن خططك.

عاطفيا وصحيا: القمر الجديد في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ

برج الجوزاء:

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

برج السرطان:



من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لفترة.

عاطفيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع الأحباب أو شركاء الحياة.

برج الاسد:

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

مهنيا: الفلك يدعمك اليوم ومن المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة

برج العذراء:

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: اليوم تحسن التصرف والتخطيط أمام أي خيارات مهنية أو مالية.. تبحث جيدا وتحسن القرار.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب، وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.

برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: حاول أن تكون مرنا ومتسامحا وتحكّم في عصبيتك مع من تحب أو مع شركاء الحياة.

مهنيا وصحيا: عليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على كل شيء ومع ذلك انتبه لحقوقك ولتوقيع الأوراق واعط عناية خاصة لصحتك.

برج العقرب:

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: حاول أن تكون مرنا ومتسامحا وتحكّم في عصبيتك مع من تحب أو مع شركاء الحياة.

مهنيا وصحيا: عليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على كل شيء ومع ذلك انتبه لحقوقك ولتوقيع الأوراق واعط عناية خاصة لصحتك.

برج القوس:

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا وعائليا: تستطيع أن تتعامل مع المشاكل بموضوعية.

مهنيا وصحيا: الشمس والقمر الجديد في منزل العمل يدفعانك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة، وتبدو اليوم نشيطا.

برج الجدي:

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وصحيا: عليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للأخطاء وسوء التعبير، ولتعطِ انتباها أيضا لصحتك.

برج الدلو:

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: يساعدك اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات وتستطيع أن تتكيّف مع المستجدات.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك، وقد تعدك الأفلاك بأوقات حلوة.

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تميل للتشتت ومن المهم أن تراجع جيدا أقوالك.

مهنيا وماليا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا وحذرا إذا أردت أن تتخذ قرارات مناسبة