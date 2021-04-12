عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظك لهذا اليوم.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟

ابراج
ابراج

كيف سيكون حظك لهذااليوم ؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم 12 أبريل ما يخبئه لك برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

  برج الحمل 

من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر اعدك اليوم أن تستمع لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في برجك يعملان لصالحك ويمدانك بالنشاط وبالثقة في النفس.

برج الثور:

من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك ولا تعلن خططك.
عاطفيا وصحيا: القمر الجديد في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ 

برج الجوزاء:

من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

برج السرطان:


من 22/6 إلى 22/7
مهنيا:  إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لفترة.
عاطفيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع الأحباب أو شركاء الحياة.

برج الاسد:

من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.
مهنيا: الفلك يدعمك اليوم ومن المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة

برج العذراء:

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: اليوم تحسن التصرف والتخطيط أمام أي خيارات مهنية أو مالية.. تبحث جيدا وتحسن القرار.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب، وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.

برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: حاول أن تكون مرنا ومتسامحا وتحكّم في عصبيتك مع من تحب أو مع شركاء الحياة.
مهنيا وصحيا: عليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على كل شيء ومع ذلك انتبه لحقوقك ولتوقيع الأوراق واعط عناية خاصة لصحتك.

برج العقرب:

من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: حاول أن تكون مرنا ومتسامحا وتحكّم في عصبيتك مع من تحب أو مع شركاء الحياة.
مهنيا وصحيا: عليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على كل شيء ومع ذلك انتبه لحقوقك ولتوقيع الأوراق واعط عناية خاصة لصحتك.

برج القوس:

من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: تستطيع أن تتعامل مع المشاكل بموضوعية.
مهنيا وصحيا: الشمس والقمر الجديد في منزل العمل يدفعانك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة، وتبدو اليوم نشيطا.

برج الجدي:

من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: عليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للأخطاء وسوء التعبير، ولتعطِ انتباها أيضا لصحتك.

برج الدلو:

من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: يساعدك اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات وتستطيع أن تتكيّف مع المستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك، وقد تعدك الأفلاك بأوقات حلوة.

برج الحوت 

من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تميل للتشتت ومن المهم أن تراجع جيدا أقوالك.
مهنيا وماليا:  لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا وحذرا إذا أردت أن تتخذ قرارات مناسبة

حظك لهذااليوم عالم الفلك ما يخبئه لك برجك أخبار برج الحوت برج الحمل

ترشيحاتنا

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان مالمو للسينما العربية.. وحظر تجول يمنح مصر تقدير الجمهور السويدي

محمد رمضان : نصي صعيدي والأخر بحراوي

محمد رمضان: بوعد الجمهور بمسلسل يليق بيهم.. ثقة في الله نمبر وان

قبل مغادرة مصر.. الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

كل ما تريد معرفته عن الكراكة مهاب مميش وحسين طنطاوي.. فيديو جراف

غبي.. ترامب يوجه السباب ضد زعيم الجمهوريين بالكونجرس

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

محمد رمضان : جمهوري لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد