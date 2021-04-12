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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق محمد رمضان يدفعه لمهاجمة الإنجليز.. تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل موسى

محمد رمضان فى مسلسل
محمد رمضان فى مسلسل موسى

ساعات قليلة ويبداً الماراثون الرمضانى القادم، ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات مسلسل موسى للفنان محمد رمضان بعد غد الثلاثاء. 

وقد علم صدى البلد تفاصيل الحلقة الأولى من العمل، حيث تدور أحداثها حول شخصية موسى، الذى تجمعه قصة حب بفتاة ثرية تلعب دورها تارا عماد، كما يتم استعراض شخصيات الابطال وخاصة عائلة موسى التى تتكون من والدته وشقيقتة “شفيقة” التى تتزوج من رجل يكبرها بسنوات كثيرة، وشقيقه الأكبر.

أما الحدث الأكبر فهو قيام الإنجليز بدرج أسم شقيق البطل موسى ضمن أسماء الأشخاص سوف يذهبون إلى الجهادية ليحاربوا مع الإنجليز فى العلمين بدافع من أحد الأشخاص سيتم الكشف عنه فى الحلقة ذاتها، لتحدث مفاجأه داخل الحلقة الأولى تقلب الاحداث رأساً على عقب وتتولد صراعات بين البطل والإنجليز. 

 مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، هبة مجدى ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

محمد رمضان مسلسل موسى هبه مجدى مسلسلات رمضان 2021 مسلسل موسى الحلقة الاولى

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