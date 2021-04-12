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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ٣ طن أعشاب مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (3,17 طن "أعشاب – تمور" بدون مستندات مجهولة المصدر – "435 جوزة الطيب – كاتشب" معبأة داخل أجولة وعبوات غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.
 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
 

حملات تموينة اخبار الحوادث

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