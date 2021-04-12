بعد طرح إعلان برنامجه الجديد.. الجمهور يطارد رامز جلال

تصدر الفنان رامز جلال، تريند “تويتر” بعد طرح إعلان برنامجه الجديد الذي يحمل اسم “رامز عقله طار” والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك ٢٠٢١.

وخلال البرومو، ظهر عددا من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، و نيلي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، و اللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.

واللاعب الدولي محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، والفنانة ويزرو، والفنانة دينا الشربيني والفنانة سمية الخشاب.

وظهر رامز جلال، خلال البرومو بملابس رجل هندي وميك أب مختلف، الأمر الذي آثار دهشة الجميع من رواد السوشيال ميديا.