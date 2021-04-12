مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على تطبيق خاصة الفيديو " الفار" بمنافسات دورى أبطال أفريقيا بداية من الدور ربع النهائى المقبل .



وشكل الكاف عدد من اللجان من أجل فحص الملاعب المختلفة المستضيفة لمباريات ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر خوضها خلال شهر مايو المقبل .



وقرر الكاف تطبيق خاصية الفيديو فى مباريات الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا لفرض حالة من العدالة الكروية بين الفرق المختلفة ومنع وقوع الحكام فى أخطاء كبيرة قد تؤثر على نتيجة أى مباراة .



ومن المقرر أن يقيم الاتحاد الإفريقي القرعة الخاصة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال 30 أبريل الجارى بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة .



وكان الأهلى حسم تأهله إلى الدور الربع النهائى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا كثانى المجموعة برصيد 11 نقطة خلفا سيمبا التنزانى المتصدر بـ 13 نقطة .

وشهدت منافسات دور المجموعات إقصاء الزمالك من المسابقة بعد أن أحتل المركز الثالث بمجموعته برصيد 8 نقاط خلفا مولودية الجزائر صاحب المركز الثانى بـ 9 نقاط والترجى التونسي صاحب المركز الأول بـ 11 نقطة .

المتأهلون إلى الدور ربع النهائي :

المجموعة الأولى: سيمبا - الأهلي

المجموعة الثانية: صن داونز - شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة: الوداد - كايزر تشيفيز

المجموعة الرابعة: الترجي - مولودية الجزائر.

تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 30 أبريل الجاري، في القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت” الإخبارية المفتوحة، والحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا :

تقسم فرق الدور ربع النهائي إلى مستويين، الأول متصدرو المجموعات، وهم سيمبا وصن داونز والوداد والترجي، والآخر أصحاب المركز الثاني وهم الأهلي وشباب بلوزداد وكايزر تشيفيز ومولودية الجزائر.

ويواجه متصدرو المجموعات أصحاب المراكز الثانية في الدور ربع النهائي

ولا يمكن لأي فريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مع بعضهما في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي.

يذكر أن الأهلى كان نجح فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا فى نسخته الماضية بعد فوزه فى المباراة النهائية على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف .