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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يفعلها الكاف؟ حكاية 90 دقيقة أثارت غضب الزملكاوية وقتلت الحلم الإفريقي

الزمالك
الزمالك

ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الإفريقي " كاف " بخصوص الشكوى المقدمة من قبل مسئولى القلعة البيضاء بشأن " التلاعب " فى مباراة الترجي ومولودية الجزائر فى ختام مجموعات أبطال إفريقيا.

وآثار فريق الترجى التونسي حالة كبيرة من الجدل فى ظل الأداء المتواضع الذى قدمه خلال مباراته أمام مولودية الجزائر والتى أقيمت بينهما باستاد رادس فى تونس فى إطار لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا .


وفرض الترجي التونسي العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول أداءه أمام المولودية والذى تسبب فى التعادل بينهما رغم تقدمه بهدف فى الشوط الأول وهو الأمر الذى أدى إلى إقصاء الزمالك من مسابقة دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث فى المجموعة الرابعة بـ 8 خلف المولودية صاحب المركز الثانى برصيد  9 نقاط والترجى المتصدر بـ 11 نقطة .


وأعربت جماهير الزمالك عن غضبها العارم من السيناريو الذى ظهر عليه مباراة الترجى التونسي ومولودية الجزائر وخروجها بهذا الشكل البعيد عن التنافس الكروى والمنافسة الشريفة داخل أرضية الملعب .


وطالب عدد كبير من الجماهير  من إدارة الزمالك بضرورة التحرك والتقدم بملف كامل عن المباراة سيئة السمعة بين الترجى والمولودية وتقديم شكوى رسمية للكاف من أجل الحفاظ على حقوق أبناء القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى ظل إجماع الجميع بأن المباراة لن تكن نظيفة بين الفريقين وهو ما ظهر بشكل ملحوظ خلال الشوط الثانى من المباراة والتراجع الكبير فى مستوى لاعبي الترجى وعدم رغبتهم فى الوصول إلى مرمى مولودية الجزائر وعدم وجود أى رد فعل على الهدف الذى سجله مولودية الجزائر  .


وكانت جماهير الزمالك تتمنى أن ينجح الترجي فى تحقيق الفوز على حساب مولودية الجزائر من أجل التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب مثلما كان الحال فى الموسم الماضى والذى شهد وصول الزمالك إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف .


وسادت حالة كبيرة من الحزن على فريق الزمالك فور العلم بنتيجة الترجي ومولودية الجزائر وتبخر آمال التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة الأكبر داخل القارة السمراء رغم الفوز الكبير على حساب تونجيت السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات .

 

 

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