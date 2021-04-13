هالة صدقي باكية: كل تجاربي الزوجية فشلت.. وأمي ماتت بسببي

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها فشلت، وأزواجها فاشلين، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".

وأضافت "صدقي"، خلال حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدتها توفيت بسببها، لأنها قبل وفاتها مباشرة وصلها إعلان قضية ضدها، معقبة: "ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها"، وبكت الفنانة على الهواء لحزنها على فراق والدتها، مؤكدة أنها حزينة على فراق والدتها وغير قادرة على الوجود في بيتها، منوهًا بأنها كان تكتب كل ما تمتلك لأولادها.

وأشارت هالة صدقي، إلى أن إلهام شاهين تمثل أقرب حبيبة لها، وأنها تزعل كثيرًا منها لأنها صديقة لها، كما أن الفنانة مجدة زكي حبيبة لها والمشاكل بينهما في العمل فقط، كما أن الفنان محمود حميدة صديقها وأول تمثيل له كان معها.