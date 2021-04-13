هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

إن قناة السويس هى مجرى مائى صناعى يمتد فى مصرمن الشمال الى الجنوب عبر برزخ السويس ليربط بين البحر المتوسط بالبحر الأحمر فالقناة تربط بين قارتى أسيا وأفريقيا وتعد من أقصر الطرق البحرية بين أوربا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندى .

وتستخدمها السفن الحديثة بكثرة لأنها أسرع الطرق وأقل تكلفة للوقودوأقل فى الرسوم التى تدفعها السفن نظير العبور .

فالقناة تربتها لها طبيعة خاصة حيث انها تنقسم إلى ثلاث مناطق تربة رسوبية ناتجة عن تراكم طمى النيل وهذا لحوالى أربعين كيلو متر جنوب بورسعيد ثم المنطقة الوسطى وهذه المنطقة من الرمال الناعمة أما المنطة الجنوبية متماسكة وتتخللها عروق صخرية وبعض الأماكن من صخور هشة وبعضها أحجار الكالسيوم وتتميز القناة أنها ذات مستوى واحد .

فالقناة يرجع تاريخها إلى سنوسرت الثالث فهو أول من فكر فى شق القناة لتربط بين البحرين لتوطيد التجارة وتيسير المواصلات بين الشرق والغرب ومن هنا ظهرت القناة كشريان للخير لمصر والعالم.

فالقناة لم تتوقف عن دورها على مر التاريخ سوى لأسباب قهرية ومنها الحروب مثلا فتوقف القناة مرات تعد على أصابع اليد .

والدولة المصرية لم تتوانى عن تطوير القناة فبعد العدوان الثلاثى على مصر تم انتشال السفن الغارقة وذيادة الغاطس المسموح به من35 إلى 37 قدم ومع إستمرار تطور السفن قامت مصر بالتطوير حتى وصل الغاطس إلى 66 قدم وحمولة 1700حاوية تقريبا.

حتى قامت مصر بإنشاء قناة جديدة من الكيلو 60حتى الكيلو 95بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات فقد كان من أهداف المشروع

*زيادة الدخل القومى

*تحقيق نسبة أكبر من الإذدواجية لتقليل زمن العبور وبالتالى تقليل زمن الإنتظار مما ينعكس على تقليل التكلفة للرحلة مما يترتب عليه زيادة الطلب على إستخدام القناة

*خلق فرص عمل جديدة

*خلق مدن عمرانية

*زيادة القدرات التنافسية التى تميزها عن القنوات الأخرى

*رفع درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى

لذلك يعد أمر جنوح السفينة (إيفر جيفن) مجرد حدث عارض مع هذا المجهود المبذول من الدولة المصرية

فالحدث لم يكن الفريد من نوعة فى العالم بل بات حدث إحتمال حدوثه وارد ومتكرر خاصة فى الممرات الهامة وهذا كثيرا ما يعود على أسباب طبيعية

فهل نملك أن نلوم الطبيعة !!

أم أن الحدث أظهر نوايا أخرى أظهرها حدث عارض على السطح وما تتعرض له الدولة المصرية من محاولات لإضعاف مكانتها الإستراتيجية فى المنطقة

وهناك أحداث كثيرة مماثلة

ففى العام 1917تسببت كثافة الضباب فى الإسطنبول التركية إلى توقف الملاحة فى مضيق البوسفور لفترة مؤقتة

وفى أغسطس2016توقفت الحركة فى نفس المضيق بسبب تصادم سفينة بضائع وزورق خفر السواحل

وفى مضيق باب المندب أوقفت السعودية صادرات النفط عقب إستهداف الناقلات فى البحر الأحمر من قبل الجماعات الحوثية المدعومة من إيران

وفى العام 2016علقت سفينة (سي أس سى أل أندريان) أوشن فى قاع نهر الإليه بمدينة هامبورج الألمانية ولم تتمكن زوارق القطرمن تحريرها إلا بعد أيام عديدة وقد إصطدمت سفينة (أم أس سى تشيترا) مع سفينة أخرى ما جعلها تميل بشكل خطير قبالة سواحل مومباى وسقط منها حوالى 300 حاوية وبعد أشهر عديدة تم إغراقها فى المياة الدولية مع حمولتها

وفى العام 2007فقدت سفينة الشحن نابولى جزءا من شحنتها بعد جنوحها قبالة السواحل جنوب إنجلترا ما حول حول شاطئ سيدموث إلى مكب للنفايات

لذلك فقد إستعرضنا بعض الأحداث فى أماكن متفرقة لم تحدث حولها هذه الضجة فنحن لسنا أمام الحدث الأوحد إلا إذا كانت هناك دول تريده الأوحد

لغرض فى نفس يعقوب ولكن الحكومة المصرية إستطاعت الخروج من الحدث بأفضل النتائج وببراعة شديدة قد حُسبت للقدرات المصرية حيث أن هيئة القناة قد تعاملت مع الحدث بشكل إحترافى

ولكن النوايا التى ظهرت على الساحة لم تكن بالجديدة فهى من ضمن سلسلة المخططات التى تسعى إلى زعزعة الدور المصرى فى المنطقة

حيث كشفت الصين عن حثها لشركات الملاحة على إستخدام الممرالشمالى الشرقى المار بالمحيط المتجمدالشمالى الذى فتح بفضل الإحتباس الحرارى

وإتخذت بكين طريق الحرير وهو خط سكة حديد عابر للقارات يمتد من الساحل الشرقى للصين حتى العاصمة الاسبانية إلا أن الطريق يخدم مصر لأن تجارة الصين تخرج للدول العربية والأفريقية عن طريق قناة السويس مرة أخرى



وقناة بنما لن يكون لها تأثير كبيرحيث أنها تركز أهميتها فى توفير طريق مختصر لحاملات النفط من الخليج إلى أوربا

وقناة نيكاراجوا لا يوجد لها تاثير مباشر لأنها تخدم أماكن بعيدة

إلا أن إسرائيل أشارت بحفر قناة موازية ولكن الأمور لن تتساوى أبدا فالمكانة التى وهبها الله لمصر لن تستطيع دويلة أن تتمتع بها فى المنطقة

فالقناة ما زالت تتمتع بأهميتها الإستراتيجية

وستظل قناة السويس خارج المنافسة لأى طرق بديلة .

فالقناة هى أحد الإبداعات المصرية التى يصعب سلب مكانتها أو إيجاد بدائل لها.

فنحن لابد أن نشكر الطبيعة وتقلباتها لأنها دائما ما تظهر ما تخفيه الأوجه الناعمة.