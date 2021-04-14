بعد ظهور امينة خليل بها.. سعر ومواصفات سيارتها في خلي بالك من زيزي| صور

تنوعت وتعددت الأعمال الدرامية الرمضانية ما بين الكوميديا والأكشن والرومانسية والاعمال الاجتماعية والتي من بينها مسلسل " خلي بالك من زيزي " هذا العمل الذي شهدت حلقاته الأولى مزيجًا من كل ما سبق، حيث جمع بين عملاق الكوميديا الحديثة الفنان بيومي فؤاد، والفنانة الشابة أمينة خليل التي عهدناها في الأدوار التي تهتم وتناقش قضايا المرأة.

استطاعت النجمة أمينة خليل أن تكتسب قاعدة جماهيرية عريضة في فترة وجيزة منذ بداية ظهورها في مسلسل " طرف ثالث " ليسطع نجمها بعد ذلك في مسلسل " شربات لوز "، ثم يبدأ مشوار بطولتها الحقيقي بداية من رائعة الاعمال الدرامية الكلاسيكية " جراند أوتيل " الذي قدمها إلى الجماهير العربية بشكل مختلف، وتوالت بعد ذلك بطولاتها المنفردة التي استطاعت من خلالها ان تصبح حديث السوشيال ميديا إلى أن وصلت إلى عرض مسلسها الرمضاني 2021 الجديد المذاع حاليًا " خلي بالك من زيزي ".

وشارك الفنانة أمينة خليل بطولة هذا العمل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد حيث قام بدور والدها خلال أحداث المسلسل، والذي بدأ مشواره الفني في العام 2009 من خلال فيلم " بدل فائد " وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية التي تنوعت بين الدراما والسينما، والذي جعله من الخيار الأول لدى صناع الأعمال الفنية، بسبب عشق الجماهير المصرية لخفة ظله وقدراته التمثيلية المبهرة.

تناولت الحلقة الأولى من مسلسل " خلي بالك من زيزي " حكاية زيزي التي جسدت شخصيتها الفنانة أمينة خليل، متزوجه وتواجه مشكلات تعوق حلم أمومتها، فتضطر للاتجاه إلى التدخل الطبي وإجراء بعض العمليات التي تساعدها على الإنجاب، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، فذهبت لمناقشة زوجها بإجراء عملية للمرة الخامسة ولكنه رفض، وحدثت خلافات كثيرة وتطورت إلى ان وصلت لساحات القضاء.

بدأت أول مشاهد هذا المسلسل أثناء قيادة زيزي المتهورة لسيارتها وهو ما يعبر عن شخصيتها المندفعة دائما والتي تتسبب لها في كثير من المشكلات وخاصة مع زوجها، وكانت هذه السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي HYUNDAI، احد أهم شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وتصنف في المرتبة الرابعة على المستوى العالمي من حيث أرقام المبيعات المحققة سنويًا، وكانت قد تأسست هذه الشركة في العام 1967.

وظهرت السيارة HYUNDAI برفقة الفنانة امينة خليل خلال احداث المسلسل من الطراز HYUNDAI TUCSON، وهي سيارة من فئة الـ SUV تتسع لخمسة ركاب، وقد بدأت هيونداي في إصدار هذا الطراز بداية من العام 2004، ومنذ أولى لحظات طرحه في السوق لاقى رواجًا كبيرًا وحقق نسبة مبيعات عالية، وخاصة في الوطن العربي.

واستقلت الفنانة أمينة خليل السيارة HYUNDAI TUCSON موديل العام 2020، وقد استمدت قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 130 حصانًا، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 161 نيوتن / متر، وتنافس هذه السيارة بجداره في سوق السيارات المصري ويبلغ سعرها حوالي 404 ألف جنيه.

مسلسل خلي بالك من زيزي بطولة كل من " أمينة خليل، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، صبري فواز، عارفة عبد الرسول، محمد ممدوح، علي قاسم، محمد فراج، أسماء جلال، علي الطيب، نهى عابدين، سلوى محمد علي" ومن تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار، منى الشيمي، و إخراج كريم الشناوي، ويتم عرضه حاليًا خلال سباق الدراما الرمضانية 2021.

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