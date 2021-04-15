بطل مصري يوضح كيف خاطر بحياته وساعد الشرطة الأمريكية للقبض على مجرم هارب .. شاهد

قال أحمد شعبان ، البطل المصري الذي خاطر بحياته وساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم هارب متهم بجريمة قتل من خلال الوقوف أمامه بسيارة نقل ثقيل " التريلا " ، إن سيارته تعرضت لصدمة ، وأن شركة التأمين الخاصة بالسيارة بنسبة 50% ستتكلف إصلاح السيارة .

وأضاف " أحمد شعبان " في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " ، أن شركة التأمين تتكلف المصاريف في حالة حدوث حادث ، خارج عن إرادة السائق ، قائلاً : "لكن أنا وقفت أمام سيارة المجرم بإرادتي ، وبالتالي سيارتي تم خدشها فمن الممكن ألا تتكلف شركة التأمين إصلاحها " .

وأشار البطل المصري ، إلى أنه يعمل في أمريكا منذ عام 1998 ، مضيفا أنه لم يلتحق بالجيش لأنه كان في كلية عسكرية ، بالإضافة إلى أنه يحب بلده مصر ، وكل ما يتعلق بها ، قائلاً : زوجتي عارفة ده ، فدايماً بتجيبلي في عيد ميلادي تيشرتات مكتوب عليها أي حاجة لمصر مثل " Egyption Dad " .

وعقب شعبان : " أنا عيشت نص عمري في أمريكا ، واتعلمت منهم كل الايجابيات " ، مضيفاً أن الشعب الأمريكي شعب مكافح وطيب.