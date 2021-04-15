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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل مصري يوضح كيف خاطر بحياته وساعد الشرطة الأمريكية للقبض على مجرم هارب .. شاهد

البطل المصري أحمد
البطل المصري أحمد شعبان

قال أحمد شعبان ، البطل المصري الذي خاطر بحياته وساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم هارب متهم بجريمة قتل من خلال الوقوف أمامه بسيارة نقل ثقيل " التريلا " ، إن سيارته تعرضت لصدمة ، وأن شركة التأمين الخاصة بالسيارة بنسبة 50% ستتكلف إصلاح السيارة . 

 

وأضاف " أحمد شعبان " في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " ، أن شركة التأمين تتكلف المصاريف في حالة حدوث حادث ، خارج عن إرادة السائق ، قائلاً : "لكن أنا وقفت أمام سيارة المجرم بإرادتي ، وبالتالي سيارتي تم خدشها فمن الممكن ألا تتكلف شركة التأمين إصلاحها " .

 

وأشار البطل المصري ، إلى أنه يعمل في أمريكا منذ عام 1998 ، مضيفا أنه لم يلتحق بالجيش لأنه كان في كلية عسكرية ، بالإضافة إلى أنه يحب بلده مصر ، وكل ما يتعلق بها ، قائلاً : زوجتي عارفة ده ، فدايماً بتجيبلي في عيد ميلادي تيشرتات مكتوب عليها أي حاجة لمصر مثل "  Egyption Dad " .

 

وعقب شعبان : " أنا عيشت نص عمري في أمريكا ، واتعلمت منهم كل الايجابيات " ، مضيفاً أن الشعب الأمريكي شعب مكافح وطيب.

 

بطل مصري الشرطة الأمريكية مجرم هارب اخبار التوك شو سيارة نقل ثقيل

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