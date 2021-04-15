شاهد.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي مع ياسر جلال من كواليس ضل راجل

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها برفقة النجم ياسر جلال، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت نرمين الفقى فى الصورة من كواليس مسلسلها الجديد ضل راجل، وعلقت علي الصورة قائلة: المصرية البسيطة و احساسهم بالحب و السعادة في لمتهم قبل حادثة ابنتهم .

وينتمي مسلسل ضل راجل، إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.

مسلسل ضل راجل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح الذي كتب من قبل العديد من الأعمال الناجحة منها الأخ الكبير وضربة معلم، والمخرج أحمد صالح الذي كان آخر أعماله ليالينا 80 في رمضان الماضي.

مسلسل ضل راجل يشارك في بطولته كل من نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد عادل ميدو، رنا رئيس، نور اللبنانية، عصام السقا، نهاد نور، إيهاب فهمي، مجدي فكري، محمد على رزق، محمد يسري، أميرة العايدي، علاء عرفة.



كما تشارك الفنانة نرمين الفقي ، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن .

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.