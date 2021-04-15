عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي مع ياسر جلال من كواليس ضل راجل

صدى البلد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها برفقة النجم  ياسر جلال، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت نرمين الفقى فى الصورة من كواليس مسلسلها الجديد ضل راجل، وعلقت علي الصورة قائلة: المصرية البسيطة و احساسهم بالحب و السعادة في لمتهم قبل حادثة ابنتهم .

وينتمي مسلسل ضل راجل، إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.

مسلسل ضل راجل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح الذي كتب من قبل العديد من الأعمال الناجحة منها الأخ الكبير وضربة معلم، والمخرج أحمد صالح الذي كان آخر أعماله ليالينا 80 في رمضان الماضي.

مسلسل ضل راجل يشارك في بطولته كل من نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد عادل ميدو، رنا رئيس، نور اللبنانية، عصام السقا، نهاد نور، إيهاب فهمي، مجدي فكري، محمد على رزق، محمد يسري، أميرة العايدي، علاء عرفة.


كما تشارك  الفنانة نرمين الفقي ، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن .

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

ضل راجل مسلسل ضل راجل اعمال نرمين الفقي مسلسل ياسر جلال

ترشيحاتنا

بعد تعادل بيراميدز .. ترتيب هدافي الدوري المصري

وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

ضبط ١١ ألف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة خلال ٢٤ ساعة

البنا حكما لـ var.. تعرف على طاقم حكام قمة رمضان بين الأهلي والزمالك

نجم الأفريقي التونسي يكشف حقيقة اقترابه من خلافة فرجاني ساسي في الزمالك

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من المشاركة في بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها الأحد

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

هجمات إرهابية ممنهجة.. مصر تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية 

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ