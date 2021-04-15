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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علي مساحة 3000 فدان

محافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان موقع زراعة الجوجوبا

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة تنمية الصعيد

تفقد اللواء عمرو حنفي  محافظ البحر الأحمر  واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد مشروع زراعة الجوجوبا علي مساحة 3000 فدان ( مرحلة أولي من 1000 فدان ) . 


وعرض اللواء  سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئيس مجلس الوزراء رؤية الهيئة  الإستراتيجية في هذه الزراعات والصناعات القائمة عليها  متضمنا مراحل التجهيزات التي تمت علي أرض الواقع منذ بدء تفعيل البرتوكول.

 وذلك من أجل دفع عجلة التنمية في محافظة البحر الأحمر بناءاً علي تكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء للهيئة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار في كافة المجالات لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية من خلال استغلال المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي في زراعة نبات الجوجوبا عالي الإقتصادية يصلح للظروف البيئية بالمحافظة ويناسب طبيعة الأرض ولا يزاحم المحاصيل الإستراتيجية في الوادي والدلتا ولجعل مدينة الغردقة مدينة صديقة للبيئة تطبق المعايير المطلوبة للحد من التلوث .


وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء  عمرو حنفي  أن هدف البروتوكول الموقع مع هيئة تنمية الصعيد  هو التوصل لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة للحفاظ علي البيئة السياحية الفريدة ودعمه الكامل في تذليل كافة المعوقات للنهوض بهذا المشروع الإقتصادي العالمي والصناعات القائمة عليه وأبدي إستعداده في الشراكة مع الهيئه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الأخرى كالدواجن والمواشي وغيرها وقدم الشكر لكل العاملين في هذ ا المشروع والشركات المنفذة .


وصرح وائل أبوطالب المتحدث الإعلامي للهيئة المشروع إن زراعة الجوجوبا يعد من المشاريع الإقتصادية الكبيرة التي تدر دخلا كبيرا للدولة بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في زراعة نباتات ذات عائد إقتصادي وبيئ عالي وإتاحة  فرص عمل متعددة نظرا لكثافة العمالة المطلوبة لزراعة الجوجوبا وتنفيذ مصنع عصر للزيوت لزيادة القيمة المضافة من المحصول المنزرع وتحقيق عائد اقتصادي من بيع زيت الجوجوبا، واستخدام الزيت الناتج كوقود حيوي صديق للبيئة والحد من الإستيراد وتوفير العملة الصعبة من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية الصناعية وإنتاجها محلياً وإمكانية تصديرها للخارج وفتح تجمعات متكاملة ( سكنية – زراعية- صناعية- تنموية ).


وأكد أبوطالب أن الجوجوبا يعد محصول الذهب الأخضر نظرا لإستخداماته العديدة وزيتها يصنف علي أنه شمع سائل نقي وبديل لزيت كبد الحوت ويتسخدم كبديل للزيوت البترولية في المحركات فائقة السرعة مثل الطائرات والسيارات الحديثة في التزييت والتشحيم وتدخل أيضاً في بعض المبيدات الحشرية العضوية وصناعات مستحضرات التجميل ويستخدم أيضا في صناعة الأسمدة العضوية وبعض الأعلاف .

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