للحفاظ على المشهد الحضاري.. تكثيف حملات إزالة الإشغالات بزهور بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، فوزى الوالى رئيس حى الزهور بمواصلة وتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات التى تعيق حركة المواطنين وتؤدى للاذدحام والتكدس .

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم بعدد من الأحياء لمتابعة سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها .

وشدد محافظ بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضارى بشوارع حى الزهور ومنع أى مخالفات أو اشغالات تؤثر على حركة المرور والمواطنين ، موجها بتطبيق العقوبات على المخالفين ، كما شدد على تكثيف حملات النظافة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة حركة الأسواق لمنع التكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

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وفى سياق متصل واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، جولاته الميدانية اليوم الخميس ، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحى الضواحى والذى يأتى ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بكافة المحاور الرئيسية والفرعية ، وتطوير مختلف الطرق بحى الضواحى ، رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة المرور

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التى شهدها الشارع حتى الآن ، مشددا على تطوير الشارع بنفس الكفاءة التى تشهدها مختلف شوارع المحافظة ، مؤكدا أن شارع العبور من الشوارع الحيوية وذات طابع خاص بحى الضواحى ، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف الشارع و تشجير جانبى الشارع و زيادة معدلات الإضاءة ،

يذكر أن حى الضواحى يشهد حاليا طفرة فى قطاع الطرق من خلال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى شملت الشوارع المحيطة بالميناء البرى الجديد و شارع البترول وشارع الشاحنات و شارع قوات الأمن ، وكذا تطوير شوارع مناطق السيدة خديجة وزمزم وفاطمة الزهراء وغيرها ، بما يحقق التنمية الشاملة التى تستهدفها المحافظة فى كافة الأحياء للارتقاء بحياة المواطنين

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