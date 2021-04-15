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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق ودفنه بأرض زراعية فى القليوبية

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل علي ماهر والمستشار خالد علي إبراهيم وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل نظر قضية مقتل سائق توك توك وسرقة مركبته ودفنه بأرض زراعية بقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ لجلسة 12 يونيو المقبل للاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

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تعود الواقعة إلى تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى مدفونة بأرض زراعية بالقرية، وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفونا بالأرض، وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة للمستشفى.

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة مدير مباحث المديرية  وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "محمد ر"، 22 عاما، عامل بمصنع ومقيم عرب الحصة المطرية القاهرة و"إسلام ع" 22 عاما من قرية المنزلة بطوخ وله عنوان آخر بالمطرية القاهرة و"عاصم ر" 17 سنة، بائع خضراوات مقيم سنديون قليوب.

وأوضحت تحريات رجال المباحث أن المتهمين الأول والثانى استدرجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه من رقبته إلا أن المجنى عليه قاوم فقام المتهم الثانى بإحكام قبضته فخارت قواه وتيقنا من وفاته، ثم قاما بسرقة متعلقاته الشخصية وكذلك مركبة التوك توك وقاما بدفن المجنى عليه بأرض زراعية.

كما تبين بالتحريات ان المتهم الثالث علم بوقوع الجريمة وأعان المتهمان على الفرار بأن أواهما بمنزله على النحو المبين بالتحقيقات، كما أخفى مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه مع علمه بذلك.

وأحيل المتهمون للنيابة التى قررت بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق وسرقة التوك توك الخاص به ودفن جثته بأرض زراعية بدائرة المركز كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وبسؤال أحد الشهود أقر بأنه حال تواجده بالأرض الزراعية خاصته على الطريق المؤدى لقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ أبصر حذاء رجالى أسود اللون ملقى بجانب غرفة قام ببنائها فى أرضه فتوجه صوب الحذاء فأبصر آثار دماء واشتم رائحة كريهة وبالحفر الخفيف ازدادت الرائحة الكريهة، فأوقف الحفر وعلى الفور أبلغ الشرطة التى حضرت واستكملت الحفر وتبين وجود الجثة.

اخبار محافظة القليوبية الطب الشرعى المتهمين التوك توك أمن القليوبية

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