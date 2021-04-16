بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ الغنيمي بـ الشرقية

بثت الفضائية الأولى المصرية، خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الشيخ الغنيمي بمحافظة الشرقية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان “ رمضان شهر القرآن.. دعوة للتأمل في عظمة كتاب الله (عز وجل) ” .

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

كما يعقد وزير الأوقاف، عقد الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، اجتماعا بقيادات الدعوة، بقصر ثقافة منيا القمح ، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.



وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن زيارة وزير الأوقاف لمحافظة الشرقية تأتى في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة، لافتة إلى أنه من المقرر أن يفتتح الوزير والمحافظ مسجد الغنيمي بكفر الغنيمي بمنيا القمح.

وتفتتح وزارة الأوقاف 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و مسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالي (37) مسجدًا، على مستوى الجمهوريه ، وذلك يوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا.