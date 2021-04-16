بعد غياب 10 سنوات.. أحمد شاكر عبد اللطيف : دورى فى الاختيار 2 مفاجأة

ظهر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “ الاختيار 2 ” ، حيث يلعب دور ضابط المرور محمد عويس، الذى كان ضالعاً فى عملية اغتيال المقدم محمد مبروك ، حيث يعد تلك العمل هو عودة له بعد انقطاع دام على الشاشة لمايقرب من 10 سنوات .

واكد أحمد شاكر عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن دوره في الأحداث بمثابة مفاجأة للمشاهدين ، مؤكداً انه من المقرر أن تعود الشخصية للظهور من خلال الأحداث في الحلقة السابعة ، حيث تحمل العديد من المفاجآت.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحًا والثالثة ظهرًا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحًا، والإعادة في تمام العاشرة صباحًا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادًا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2

ظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.



أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا.