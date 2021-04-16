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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعبة نيوتن الحلقة 4.. طرد منى زكي وسرقتها ومحمد ممدوح يقتل مساعد سيد رجب

صدى البلد

أذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل “لعبة نيوتن”، والذي تعود من خلاله الفنانة منى زكي إلى الدراما التليفزيونية، بعد غياب سنوات.

وجاءت أحداث الحلقة مشوقة؛ حيث قامت “هنا ” بالاتصال بالشاب المصرى الذى قابلته فى امريكا وتسبب فى القبض عليها ، بعد ان قام صديق السيدة التى أستاجرت منها الغرفة داخل منزلها ، بطردها وسرقة اموالها .

إما زوجها حازم فقد قام بقتل معاون بدر - سيد رجب - بعدما تعدى مزرعته عن طريق لدغ النحل .

 

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، بالإضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن. 

 

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن

يتولى مسئولية إخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

منى زكى مسلسل لعبة نيوتن محمد ممدوح لعبة نيوتن الحلقة 4 مسلسلات دراما رمضان 2021

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