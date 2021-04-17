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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوك الجدعنة الحلقة 5 .. سرية وسفينة خلف القضبان

ملوك الجدعنة
ملوك الجدعنة

اشتدت الأزمات على سرية وسفينة في الحلقة 5 من مسلسل ملوك الجدعنة، بعد إلقاء القبض عليهما وترحيلهما من النيابة إلى السجن بتهمة محاولة قتل عم حكم وسرقة محله. 

الحلقة 5 من ملوك الجدعنة

انتهت الحلقة 4 من ملوك الجدعنة باكتشاف سرية وسفينة طعن عم حكم وسرقة شنطة الألماس التي كانت بحوزتهما ويحتفظان بها في محله، ثم هجوم الشرطة في نفس الوقت والقبض عليهما متلبسين. 

تشاجرت نجلاء شقيقة سفينة مع زوجها بعد بيعه لآثاث شقتهما، ليعتدى بالضرب عليها وطردها من منزلها هي وابنتها بعدما علم بسجن شقيقها، وألقى ملابسها في الشارع. 

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ملخص الحلقة 4 من ملوك الجدعنة .. وفاة يوسف شعبان وسرقة الألماس

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بعد ظهورها في ملوك الجدعنة.. تعرف على قصة (تمناية) سفينة وسرية | صور

تعرضت والدة سرية لأزمة قلبية بعد سماع خبر سجن ابنها وصديقه، وحاولت نجلاء وفاتن توفر المال من أجل العلاج والبحث عن محامي لسرية وسفينة للوقوف بجانبهما في أزمتهما. 

كشفت الأحداث أن عنتر بلطجي الحارة هو السر خلف إطلاق سراح زاهي العتال وتهريبه من قبضة سرية وسفينة، واتفقا سويا على العمل معا لإغراقهما في المزيد من المشكلات، من بينها تقديم عنتر وصلات أمانة باسمهما أمام النيابة. 

 

ملوك الجدعنة سرية وسفينة الفنان مصطفى شعبان عمرو سعد رانيا يوسف

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