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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب سيارة أجرة على الطريق الحر بطوخ.. صور

صدى البلد

شهد طريق بنها – شبرا الحر في طوخ بالقليوبية، انقلاب سيارة أجرة بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات جارى حصرهم.

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تحرير 2587 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا بانقلاب سيارة على الطريق الحر شبرا – بنها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف وتبين انقلاب سيارة أجرة ركاب على الطريق بنطاق قرية مشتهر بمركز طوخ وجارى حصر المصابين والمتوفيين.


من ناحية اخرى شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وأسفرت الحملة عن تحرير 2587 مخالفة مرورية وتم إخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هشام دياب وكيل الإدارة العامة لمرور بشن حملة مرورية مكبرة قادها العقيد عمرو الجزار رئيس مباحث المرور. 
وأسفرت الحملة عن ضبط 2587 مخالفة مرورية متنوعة منها 825 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق وهو ما يعوق الحركة المرورية، وسحب 72 رخصة قيادة وتسيير منها 50 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة و22 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير
كما تمكنت الحملة من تحرير 22 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز دراجتين  غير مرخصة و تحرير 22 مخالفة ملصقات، و350 تصالح فوري، و825 انتظار خاطئ وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوري 45 ألف و750 جنيه.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2400 جنيه مصالحات وتحرير 12 مخالفات عكس الاتجاه.
كما أمرت نيابة مركز قليوب بحبس 4 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة عبارة عن كيلو حشيش وهيروين و50 قرص مخدر وبندقيتين خرطوش وطلقات نارية ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليها والاستعلام الجنائى عن المتهمين
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم  الحداد مدير مباحث يفيد القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم كمية من الحشيش و الهيروين والأقراص المخدرة وبندقيتين خرطوش بقليوب. 
وتبين أن المتهمين هم  " " ه ا م " 37 سنة عاطل و " و ا م " 42 سنة،عاطل و " س ا م " 43 سنة،عاطل و"ا ع م"  45 سنة، عاطل، وتم ضبط بحوزتهم سلاح ناري  “بندقية خرطوش مطموسة الأرقام” وسلاح ناري فرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن 660 جرام  و 50 قرص مخدر ومبلغ 1660 جنيه و4 هواتف محمولة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة فأصدرت قرارها السابق.

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اخبار محافظة القليوبية الادارة العامة للمرور الحركة المرورية السرعة الزائدة مدير أمن القليوبية

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