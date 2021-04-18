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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح «لعبة نيوتن» .. «يونس» سبب ابتعاد منى زكى عن الساحة الفنية

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

كشفت الفنانة منى زكي عن أسباب اختفائها عن الساحة الفنية منذ أربع سنوات قبل أن تعود هذا العام لجمهورها بمسلسل لعبة نيوتن.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:"الابتعاد لم يكن بإرادتي، فبعدما انتهيت من مسلسل أفراح القبة عرفت أنني حامل، وبقيت بجانب ابنى يونس سنتين، وخلال فترة الغياب كان يعرض علي مجموعة من الأعمال، لكنها لم تكن بالقوة التي أريدها، وأنا دائما أحب أن أتواجد مع مخرج كبير يعرف كيف يخرج الشخصية من الممثل الذي أمامه.

وتدور أحداث "لعبة نيوتن" في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها، ويجسد شخصيته محمد ممدوح، العديد من الخلافات، خصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد، زميلته في العمل، فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، ومن إخراج تامر محسن.

الفنانة منى زكي لعبة نيوتن أفراح القبة محمد ممدوح محمد فراج

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