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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«النواب» يطالب المجلس الأعلى للإعلام بتفعيل دوره الرقابي على المحتوى الدرامي

النائب عصمت زايد،
النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب

قال النائب، عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك بعضا من المسلسلات التى يتم عرضها لاسيما في شهر رمضان المبارك، تحتوى في مضمونها على ألفاظ بذيئة، وخادشة للحياء،موضحا أن الهدف الأسمى للدراما المصرية، هو بث روح المحبة والأخوة، ونشر الثقافات التى من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين بشكل عام، وأبناءنا من الأطفال بشكل خاص، وليس جعلها بابا لبث الفاحش من القول، أو الحض على الكراهية.

 

وطالب"عصمت" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة مراقبة المصنفات على انتاج مسلسلات رمضان،لاسيما المسلسلات التى تحتوى على ألفاظ خادشة، والحرص على تقييمها، بما يتفق وعادات وتقاليد شعبنا المصري المتعارف عليها ،قائلا:" المجتمع المصري له عادات و تقاليد ، ولابد من المحافظة عليها ، و المنتج الفنى المعروض لابد أن يتوافق مع تلك العادات ، حتى نورث أبنائنا ما ورثناه عن جدودنا ".

 

وشدد عضو لجنة الإعلام على ضرورة ممارسة المجلس الأعلى للإعلام ، دوره في الرقابة جيدا على الإنتاج الفني، بما لايخدش الحياء، أو يمس الأسر المصرية في عادتها وتقاليدها، وظروفها الإجتماعية .

 

 

مجلس النواب المسلسلات ألفاظ بذيئة المجلس الأعلى للاعلام

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