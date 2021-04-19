مقتل شخصين في انفجار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن شخصين لقيا مصرعهما، وأُصيب ثالث بجراح خطيرة في انفجار بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

ونقلت الوكالة عن الشرطة الإثيوبية،قولها إن قنبلة يدوية وراء الانفجار الذي وقع في منطقة ليديتا في المدينة، أمس الأحد.

وأعلنت الشرطة الإثيوبية أنها تحقق في الحادث المأساوي من أجل التوصل إلى منفذي التفجير.

يذكر أن الحكومة المركزية في إثيوبيا، أرسلت قواتها إلى منطقة تيجراي في شمال البلاد، في نوفمبر الماضي، لقتال الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بعد أن هاجم مقاتلوها قواعد للجيش الاتحادي في المنطقة.

وتسببت أعمال العنف في تيجراي في مقتل الآلاف، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.