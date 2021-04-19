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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 7 .. نيللي كريم تفوق من الغيبوبة والقبض على زوجها

نيللي كريم
نيللي كريم

بدأت الحلقة  السابعة من مسلسل ضد الكسر بقيام مصطفي درويش" صلاح" بمفاجأة  تارا عماد شقيقة  نيللي كريم "سلمي"  وظهوره له أمام المستشفى ؛ حيث سألها عن حاله سلمي في الوقت الذي شكت فيه أن يكون له دور في محاولة قتلها كما أبلغته ان الشركة تبحث عنه .

ومع تتابع الأحداث تمكن رئيس المباحث من معرفة الرسائل التي توجد على موبايل محمد فراج" كريم" حيث وجد أن هناك العديد من الرسائل التي تبلغه أم سلمى تخونه .. لذا بدأ رئيس المباحث يشك ان هناك علاقة بين سلمي وصلاح وقام كريم بكشفها لذلك حاول قتل سلمى.


وفاجأ صلاح الجميع اذ تواجد في القسم وطلب مقابله رئيس المباحث؛ حيث سألها عن سبب وجوده في المنزل عن سلمي .

ليرد انه كان مع "ملك " اخت سلمي في ذلك الوقت ؛ وانها حامل منه وذهب لسلمي لكي يحصل على ابنه .
وفي خلال الحلقة يبدا رئيس المباحث بالشك في محمد فراج ويقوم بالقبض عليه .
وتنتهي الحلقة على مشهد نيللي كريم في المستشفى ويبدو انها ستبدأ تفوق من الغيبوبة .

ابطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.


برومو مسلسل ضد الكسر


وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وأيضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.


قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021
-cbc
– قناة دبي
– ألفا مسلسلات

دراما رمضان الفنانة نيللي كريم نيللي كريم مسلسل ضد الكسر ضد الكسر

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