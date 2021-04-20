مسلسل النمر الحلقة ٧ : الشيمى يبحث عن النمر مقابل ١٠٠ الف جنيه

مسلسل النمر

شهدت احداث الحلقة ٧ من مسلسل النمر للفنان محمد إمام والذى يخوض به المارثون الرمضانى.

ووضع "الشيمى" محمد رياض ١٠٠ الف جنيه لمن يعثر على "النمر".

ويشك "الشيمى" محمد رياض فى "شمس الحلق"نرمين الفقى انها من سرقت الألماظ.

ويطلب من "نوح" محمد إمام التدخل والبحث فى شقة "شمس " ولكن "ملك" هنا الزاهد ترفض .

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.