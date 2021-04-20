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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطأ في مسلسل المداح يعرضه للانتقادات

حماده هلال
حماده هلال

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل مسلسل المداح  بسبب احتواه على أحدى المشاهد الدرامية التي يتم فيها تشبع جنازة ، حيث ظهر العمل تقدم بعض السيدات عن الرجال خلال تشيع الجنازة .

ينافس  مسلسل المداح الفنان حمادة هلال  في دراما رمضان هذا العام بعدما قرر المطرب أن يقدم عملا مختلفا عن ما قدمه من قبل، ووجد حمادة هلال ضالته فى مسلسل المداح الذي يعود من خلاله إلى الدراما فى إطار اجتماعي ينافس فيه عدد من الأعمال الاجتماعية القوية. 

المشهد الذى تعرض الى الانتقادات 

 

 

قنوات عرض مسلسل المداح 

 

يخوض حمادة هلال السباق الرمضانى 2021 ببطولة مسلسل المداح المنتظر عرضه على القنوات والمنصات الإلكترونية فى رمضان المقبل وهي قناة النهار وart حكايات كما يعرض على منصة viu الإلكترونية ويتم العرض يوم الإثنين المقبل ليلة شهر رمضان. 

 

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قصة مسلسل المداح   

 

يقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها، ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

بطال مسلسل المداح 

 

بينما مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

مسلسل المداح حمادة هلال نسرين طافش دنيا عبد العزيز مواعيد مسلسل المداح

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