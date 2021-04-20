بطولة السوبر الأوروبي .. فكرة ريال مدريد ورفض الفيفا واليويفا والحكومات

دعا الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتغير مسار كرة القدم العالمية بإنشاء مسابقة جديدة تدعي السوبر الأوروبي يشارك فيها 20 ناديا منهم 15 ناديا مؤسسا بجانب خمس فرق يتم تأهلهم بناء علي ما حققته الموسم الماضي .

ومع إعلان فكرة فلورنتينو بيريز انضم لها بشكل رسمي 12 ناديا وهم ريال مدريد، برشلونة وميلان، أرسنال، أتلتيكو مدريد تشيلسي، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام

لكن الامر لم يمر مور الكرام علي جماهير كرة القدم في كل انحاء العالم رافعين شعار " كرة القدم صنعها الفقراء وسرقها الاغنياء " معلنين رفض الفكرة كما أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والاتحاد العالمي " فيفا" أعلنو رفض الفكرة بشكل رسمي ومنعو لاعبي الاندية التى تشارك في البطولة الجديده من المشاركة في بطولات كأس العالم واليورو.

ونعرض لكم القصة كاملة لـ بطولة السوبر الأوروبي الجديد :

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وافق على الانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدًا استحالة مغادرة أي فريق من الأعضاء المؤسسة للبطولة بسبب التزامهم بالعقود.

وقال فلورنتينو بيريزفي تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ تشيرنجيتو” الإسباني:"سأكون رئيسًا لرابطة الدوري الإسباني حتى يطردوني،لا مانع لدي من تسليم الرئاسة للابورتا رئيس برشلونة من الغد، لكنهم اختاروني رئيسًا لتلك المسابقة لأنني لدي خبرة أكثر من 20 عامًا في مجال الرياضة."

وأضاف رئيس ريال مدريد :"دوري السوبر لن يفيدني على المستوى الشخصي، أنا لست مالكًا لريال مدريد، ريال مدريد ملك للأعضاء، أنا أريد فقط أن أنقذ كرة القدم.

وأردف رئيس ريال مدريد قائلًا: "نحن نعمل على هذا المشروع منذ 20 عامًا، الـ12 ناديا وقعت على عقود، لا يمكن لأحد المغادرة أو الانسحاب، لم أجد صعوبة في إقناع لابورتا رئيس برشلونة بتلك البطولة، برشلونة يمر بوضع اقتصادي صعب، ولابورتا تفهم ذلك وقبل بدوري السوبر على الفور مثل جميع الأندية الكبرى في العالم، هذا سينقذ كرة القدم."

وتابع رئيس ريال مدريد :" لا يمكن أن تكسب الأندية الصغيرة المال في حين أن برشلونة يخسرون، وفي إنجلترا كذلك تخسر الأندية الستة الكبار الأموال، بينما الـ 14 ناديا الأخرى لا تخسر، هذا لا يمكن ، عندما نقول التضامن فإننا نعني ذلك حقًا. لكي تتطور كرة القدم يجب على الجميع أن يعمل بشكل جيد معًا"

وأكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لم يدعُ حتى الآن ناديي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز في تصريحاته :" لم تتم دعوة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ حتى الآن."

وأضاف رئيس ريال مدريد :" نحن الآن 12 ناديًا ونريد أن نصبح 15 ناديًا. إذا رفض باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ فلن يتم إلغاء دوري السوبر."

وتابع: "الأندية الخمسة عشر المؤسسة هي الرقم الثابت في البطولة، أندية أخرى مثل نابولي وروما ستتاح لها فرصة المشاركة في المسابقة لسنة مثلًا، دعونا نرى."

وأردف قائلًا: " كان الاتحاد الأوروبي يعمل بطريقة لم أفهمها مع كامل احترامي، نريد إنقاذ كرة القدم، علينا أن نستمر الـ 20 سنة القادمة ولكي لا يخسر أي ناد 200 مليون يورو، فالوضع مأساوي."

منع اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي، من اللعب في كأس العالم.

وقال بيريز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ تشيرنجيتو” الإسباني عند سؤاله عن ذلك الأمر:"لا تقلق، لن يحدث هذا.

وعن التقارير التي تحدثت عن إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، قال بيريز: "أضمن لكم بنسبة 100% أن هذا لن يحدث، استبعادنا من دوري أبطال أوروبا والدوريات مستحيل، لن يتم استبعاد أي ناد من البطولات الأوروبية هذا الموسم."

وكان السلوفيني تشيفيرين أكد أنه سيتم استبعاد أي لاعب من المشاركة في كأس العالم، إذا لعب في بطولة دوري السوبر الأوروبي.



أسباب إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي

قال بيريز في تصريحات لبرنامج" تشيرنجيتو" الإسباني: "يجب على الأندية الرئيسية الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تقديم حل للوضع السيئ الذي تعيشه كرة القدم."

وأضاف: "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من خلال إنشاء دوري السوبر الأوروبي بدلاً من الأبطال، يمكننا تخفيف الخسائر الخاصة بأزمة فيروس كورونا."

وتابع: "عندما لا يكون لديك دخل آخر غير حقوق البث، فالحل هو تقديم مباريات أكثر تنافسية تمكن للجماهير من جميع أنحاء العالم مشاهدة الأندية الكبرى ضد بعضهم البعض."

وأردف قائلًا: "تقول رابطة الأندية الأوروبية بأنهم خسروا 500 مليون، كانت لدينا ميزانية قدرها 800 مليون وانتهى المطاف بنا بميزانية تقدر بـ 700 مليون، وهذا العام بدلًا من أن نحقق ميزانية بمقدار 900 مليون يورو سنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق 600 مليون يورو، ميزانية مدريد الآن 400 مليون فقط.. خسرنا 400 مليون يورو في سنتي فقط، وضعنا الاقتصادي في ريال مدريد سيئ للغاية."

واختتم قائلًا:" وضع كرة القدم سيء، سنزيد الدخل من خلال مواجهة الأندية الكبرى بعضهم البعض في مباريات دوري السوبر الأوروبي.

رفض حكومي :

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رفض البطولة الجديدة مؤكدا دعمه لسلطة اللعبة .

كما تحدث الرئيس ماكرون رئيس فرنسا البولة الجديدة مشيرا الي أنه يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية متفقا مع موقف الأندية الفرنسية لرفض الاشتراك في البطولة الجددة

ولم ينته الأمر عند ذلك ولكن تدخلت الحكومة الإسبانية ببيان رسمي وعارضت الفكرة الجديدة وطالبت الأندية المنشقة بالتفاوض مع التحاد الأوروبي للعبة، مؤكدة عدم مساندتها للبطولة .

