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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة محتشمة.. شاهد أحدث ظهور لـ رانيا يوسف عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة محتشمة مرتدية عباءة باللون البنفسجي  وعلقت علي الصورة قائلة: رمضان.

و تشارك رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس  ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

و كانت قد انتهت الحلقة 8 من مسلسل ملوك الجدعنة بحالة من البهجة وأغنية جديدة للفنان أحمد سعد بعد تقدم سرية لخطبة فاتن حرفوش التي كادت أن تتزوج من عنتر بلطجي الحارة بعد أن تقدم إلى والدها وأوشك على قراءة الفاتحة.

فلجأ سرية ووالدته وسفينة ونجلاء  بالذهاب ومقاطعة عنتر والتقدم رسميا إلى فاتن ما أشاع حالة من البهجة ومشاعر سلبية أيضا في نفوس الآخرين أبرزهم بسنت التي مازال دورها غير ظاهرا في أحداث مسلسل ملوك الجدعنة وستكشف الأيام القادمة عن المزيد عنها.

وشهدت الحلقة حدثا جدليا بعدما كشفت الأحداث عن محتوى الفيديوهات التي كانت على هاتف سيف زاهي العتال، وهي مقاطع التقطها لفتيات قام بالاعتداء عليهن، وبعد كشف الحقيقة شنت الفتيات حملة على السوشيال ميديا لمهاجمته.

ووقع خلاف بين زاهي العتال وسفينة وسرية بعد أن ذهبا إلى معرضه وطلبا منه حقوقهما المادية من الألماس الذي سرقه منهما، لكنه أمر رجاله بالاعتداء عليهما وإلقائهما في الخارج، فتوعدا بالرد قريبا ضمن أحداث ملوك الجدعنة .

ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش”.

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