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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 715 حكم قضائى وضبط قضايا مخدرات ومخالفات مرورية وتموينية فى أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الثلاثاء حملة لضبط الخارجين على القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

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فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 5 متهمين ،بحوزتهم 6 أسلحة نارية ، وكمية من نبات البانجو  تزن 3.550 كيلو جرام ، وضبط 500 جرام هيدرو ، و 200 جرام حشيش  ،  و 89 قرص مخدر ، و 5 أسلحة بيضاء .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 715 حكم قضائي شملت 148 حكم حبس جزئي، و 31  حكم حبس مستأنف، و 369  أحكام غرامات ، و 164 أحكام المخالفات ، بالإضافة إلى ضبط 3 جنايات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بالإضافة إلى قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي ، و  قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية.

وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 567 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك ودراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، و تحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص  25  قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو " .

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نظمت الأجهزة الامنية مديرية أمن أسوان حملة الثلاثاء

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