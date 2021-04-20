داليا مصطفى تشيد بدور أحمد مكي و كريم عبد العزيز في الاختيار 2

داليا مصطفي تشيد بمسلسل الاختيار 2

أشادت الفنانة داليا مصطفى، بمسلسل الاختيار 2 و نشرت صورة للفنان كريم عبد العزيز و أحمد مكي عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علقت داليا علي الصورة قائلة :" ايه الحالة الجميلة الشفافة اللي بينكوا دي و عمل اكتر من رائع "



وتشارك الفنانة داليا مصطفى، في مسلسل “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري.



مسلسل “فارس بلا جواز” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول شاب يدعى “فارس”، يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتي تجبره للبحث عن زوجة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيث أن المسلسل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية، والتي طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التي قدمها، خاصة الأعمال الرومانسية.