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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الاختيار 2

بعد عرض الحلقة 8 من مسلسل الاختيار .. أحمد مكى يتصدر تويتر

مسلسل الاختيار2
مسلسل الاختيار2

تصدر الفنان أحمد مكى تريند موقع تويتر بعد عرض ثامن حلقات مسلسل الأختيار2

وقامت قناة ONE الفضائية، بعرض ثامن حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل الاختيار 2، بعملية إرهابية استهدفت احد كمائن الشرطة في طريق مسطرد، وتخطيط الإرهابيين لعمليات إرهابية اكثر خطورة تستهدف رجال الداخلية والجيش، لزعزعة الاستقرار في مصر. 
ووثقت الحلقة الثامنة لمسلسل الاختيار 2، عملية استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم  الفاشلة، وآثار الدمار التي حدثت بالقرب من موقع الانفجار، وعرضت الحلقة مشاهد حقيقية للعملية الإرهابية.

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة السابعة.. تطهير كرداسة وأحمد مكي يعترف بحبه

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.
 

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