مسلسل المداح الحلقة 9.. محمد الصاوي يكشف سر حمادة هلال

شهد مسلسل المداح الحلقة 9 تطورا جديدا فى الاحداث، حيث يلجأ صابر المداح “حمادة هلال الى سمير ”محسن منصور" من اجل البحث عن مخرج لشقيقه حسن “خالد سرحان” من تهمة حيازة المخدرات.

وتطرق مسلسل المداح الحلقة 9 الى كثير من الأحداث منها خروج شقيق صابر من محبسه كما يكشف صابر لرجل اعمال مهم عن قدرته على تحقيق مكسب مادى فى حال رجوع الاموال الى صاحبها.

يستمر مسلسل المداح الحلقة 9 فى سرد الاحداث حيث يقام العزاء الخاص برجل الاعمال غالب “جمال عبد الناصر” والذى يغيب عنه صابر نظرا لانشغاله فى بعض الأمور بمصر وهو الامر الذى يدفع دنيا عبد العزيز فى التشكيك فيه لحبيبته رحاب “نسرين طافش”.

وينتهى مسلسل المداح الحلقة 9 على لقاء خاص بين الشيخ سمير “محمد الصاوى” وصابر والذى يلمح لكشف سره الذى يخفيه عن الجميع وهو اشتراكه فى قتل غالب عندما فتح له صابر المقبرة المدفون فيها الاموال.

قنوات عرض مسلسل المداح

والمداح الحلقة 8 حيث يخوض حمادة هلال السباق الرمضانى 2021 ببطولة مسلسل المداح المنتظر عرضه على القنوات والمنصات الإلكترونية فى رمضان المقبل وهي قناة النهار وart حكايات كما يعرض على منصة viu الإلكترونية ويتم العرض يوم الإثنين المقبل ليلة شهر رمضان.

قصة مسلسل المداح

يقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها، ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.