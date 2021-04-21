أكبر حركة تسويات.. رئيس جامعة أسيوط يعلن عن انتهاء إجراءات إعادة تعيين 1171 من العاملين

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انتهاء إجراءات تسوية 1171 موظف من أبناء الجامعة فى أكبر حركة تسويات فى تاريخ الجامعة للعاملين والتى بمقتضاها تم إعادة تعيينهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه واستلامهم العمل بدرجاتهم الوظيفية الجديدة.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أن الحركة شملت تسوية الوضع الوظيفي وإعادة تعيين نحو 1171 من العاملين وذلك بتاريخ تعيين 27/9/2019 وهو تاريخ اعتماده للمذكرة الصادرة عن لجنة إدارة الموارد البشرية بالجامعة ، والتى جاء بناء عليها أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيح رئيس الجهاز قراره بالموافقة على إجراء التسوية المستهدفين بحركة التسوية فى نوفمبر الماضى والتى شملت العاملين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية ومعهد الأورام والقطاع التعليمي بالجامعة .

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن إدارة المركزية للموارد البشرية قامت بجهد متواصل خلال الشهور الماضية من أجل إعداد و إنهاء إجراءات التسوية وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، مؤكداً أن ذلك يأتي فى إطار حرصه على مصلحة العاملين بالجامعة والعمل على تحفيزهم لمواصلة تنمية قدراتهم الشخصية والعلمية بما يضمن تحسين مستوى أدائهم وهو ما يأتي متواكباً كذلك مع إستراتجية الجامعة الهادفة إلى النهوض بالمستوى الوظيفي للعاملين وإعادة تأهيل الكوادر البشرية الشابة لقيادة العمل التنفيذي والإدارة بما ينعكس أثره على تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية والحفاظ على مستوى كفاءة الجهاز الإداري والذي يُعد أحد مميزات ومصادر قوة جامعة أسيوط .