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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسريب خزان اكسجين

تسرب خزان أكسجين يقتل 22 مريض كورونا بمستشفى في الهند| فيديو

تسريب خزان اكسجين
تسريب خزان اكسجين بمستشفى هندية

أدى تسرب خزان أكسجين خارج مستشفى هندي اليوم، إلى  وفاة  22 مريض فيروس كورونا  بعد انقطاع إمدادات الأكسجين.

 

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان جميع الضحايا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي ويحتاجون إلى إمداد مستمر للأكسجين في جناح كوفيد التابع لمستشفى ذاكر حسين في مدينة ناشيك الغربية عندما انقطع الإمداد لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

و حذر موظفو المستشفيات في جميع أنحاء البلاد من نفاد الأكسجين مع انهيار النظام الصحي من حولهم وسط زيادة في الحالات التي شهدت الهند تسجل 2023 حالة وفاة في يوم واحد.

 

 كانت الهند في  مواجهة  موجة ثانية من الإصابات التي يلقى باللوم فيها على القواعد الحكومية المتساهلة مع سلالة B.1.617 `` المتحولة المزدوجة '' الجديدة ، حيث يوجد  ما يقرب من 3.5 مليون حالة جديدة هذا الشهر وحده.

 مع تسرب ناقلة الأكسجين إلى مستشفى ذاكر حسين ، وهو منشأة طبية مخصصة لـ Covid-19 ، نشأ ذعر بين المرضى وعائلاتهم وموظفيهم.

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