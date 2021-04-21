استشاري جهاز هضمي يوضح أهمية اتفاقيتي تصنيع لقاح سينوفاك في مصر

أشاد الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي، بتوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتفاقيتين لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني في مصر.

وقال المنيسي، في مدخلة هاتفية لبرنامج أحداث اليوم، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إنه واضح أن الدولة المصرية تسير في سياق تنموي عظيم وطوتين الصناعات الهامة في الدولة وفي كل القطاعات وليس الدواء فقط.

وأضاف الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي، أنه بهذا الأمر نوطن صناعات هامة في مصر وتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا يشير لصلابة الاقتصاد المصرية.