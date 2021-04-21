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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الاختيار 2 الحلقة التاسعة.. هجوم على إسلام جمال بعد اغتيال الشهيد محمد مبروك

الفنان إسلام جمال
الفنان إسلام جمال

علق الفنان إسلام جمال ، بعد مقتل الفنان إياد نصار فى حلقة اليوم منمسلسل “ الاختيار 2” و هو يجسد شخصية الشهيد محمد مبروك  . 

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك “ رحمة الله على الشهيد محمد مبروك .. وكل شهداء الوطن” 

ولكن تلقى الفنان إسلام جمال ، هجوما كبيرا فى التعليقات ، لانه هو من قام بقتله فى المسلسل .

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أحمد مكي يتصدر تويتر بعد الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار

قامت قناة ONE الفضائية، بعرض تاسع حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وامتروها بالنيران.

وعرض صناع مسلسل الاختيار، مقطع فيديو حقيقي لابنة الشهيد محمد مبروك، بعد استشهاد والدها، والتي انهارت بالبكاء الشديد ووصفت القتلة بالسفلة ومعدومي الضمير، واعقبها اغنية الكينج محمد منير، يهديها لمصر وشهدائها

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

الفنان اسلام جمال مسلسل “ الاختيار 2” الشهيد محمد مبروك مسلسلات رمضان 2021

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